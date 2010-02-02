Херсонский морпорт приобрел 6 автопогрузчиков

Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" в январе т.г. приобрело 6 ковшевых автопогрузчиков за 4,82 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении госпредприятия, обнародованном в специализированном издании Минэкономики.

Согласно сообщению, по итогам открытых январских торгов ООО "Альфатех" (г. Днепропетровск) поставит морпорту один ковшевой погрузчик Hyndai HL757-7А стоимостью 1,5 млн. грн., а также 4 автопогрузчика ВОВСАТ S130 за 1,28 млн. грн.

Кроме того, коммерческая фирма "Транс Сервис" (г. Одесса) поставит порту 16-ти тонный автопогрузчик Hyster H16.00XM-6 за 2,047 млн. грн.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов - минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% - хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота - 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.