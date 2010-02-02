В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам МЧС Херсонской облгосадминистрации, 2 февраля по области ожидается местами сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Также, по данным управления, сложные погодные условия прогнозируются и на 3 февраля, в частности, снег, местами сильный, днем снег, гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.