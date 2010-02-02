В Харьковской обл. к весенней посевной готово 77% тракторов

В хозяйствах Харьковской области находятся в исправном состоянии и готовы к весенней посевной кампании 7,6 тыс. тракторов – 77% от общего их количества.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Михаила ЖОРНИКА.

По его словам, кроме этого, по состоянию на 1 февраля 2010 года, в хозяйствах области находятся в исправном состоянии 5 тыс. культиваторов (85% от общего количества), сеялок – 4,3 тыс. (84%), 3 тыс. единиц плугов (89%).

В управлении сообщают, что к началу весенних полевых работ планируется отремонтировать более 2 тыс. тракторов и около 1 тыс. культиваторов, плугов и другой сельхозтехники.

М.ЖОРНИК подчеркнул, что работы по приведению сельхозтехники в рабочее состояние продолжаются.