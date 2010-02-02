Аграрии Харьковской области обеспечены минудобрениями на 75%
10:37, 02 февраля 2010Агро
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Закупка продолжается...
По состоянию на 1 февраля 2010 года в хозяйствах Харьковской области имелось в наличии 55,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 75% от потребности.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Михаила ЖОРНИКА.
По его словам, общая потребность области в минудобрениях для своевременного и качественного проведения комплекса весенних полевых работ составляет 74,7 тыс. тонн, при этом только в январе текущего года сельхозтоваропроизводители закупили 18 тыс. тонн минудобрений.
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