Аграрии Харьковской области обеспечены минудобрениями на 75%

По состоянию на 1 февраля 2010 года в хозяйствах Харьковской области имелось в наличии 55,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 75% от потребности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Михаила ЖОРНИКА.

По его словам, общая потребность области в минудобрениях для своевременного и качественного проведения комплекса весенних полевых работ составляет 74,7 тыс. тонн, при этом только в январе текущего года сельхозтоваропроизводители закупили 18 тыс. тонн минудобрений.