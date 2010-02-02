В Украине производство коньяков и бренди снизилось на 21%

В Украине производство коньяков и бренди в январе-декабре 2009 года составило 3 млн. дал, что на 21% ниже показателя за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство коньяков и бренди составило 0,4 млн. дал, что на 28,1% выше показателя ноября 2009 г. и на 26,1% ниже показателя декабря 2008 г.