В Украине производство водки выросло на 5,2%

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в 2009 году составило 43,4 млн. дал, что на 5,2% больше аналогичного показателя за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года производство водки и крепких спиртных напитков составило 4,4 млн. дал, что на 0,5% больше показателя за ноябрь 2009 года и на 0,6% меньше показателя за декабрь 2008 года.