В Украине производство пива сократилось на 6%

В Украине в 2009 г. производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 300 млн. дал, что на 6,2% ниже показателя 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство пива в Украине составило 20,6 млн. дал, что на 19,8% больше ноября 2009 г. и на 5,7% больше декабря 2008 г.