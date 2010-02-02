Nestle намерена вложить в фабрику «Свиточ» 4,5 млн. швейцарских франков

Компания Nestle, один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, планирует в 2010 году инвестировать в кондитерскую фабрику «Свиточ» 4,5 млн. швейцарских франков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, эта сумма будет инвестирована в модернизацию производства, запуск новых линий и выпуск новых видов продукции. Отмечается, что компания планирует оптимизировать ассортиментную линейку продукции, отказавшись от некоторых видов продукции, которые не пользуются спросом.

В компании напомнили, что в 2009 году Nestle инвестировала в фабрику «Свиточ» около 12 млн. грн.

Справка УНИАН. Фабрика «Свиточ» производит кондитерские изделия («Свиточ», Nestle Cold, Nesquik, Nuts, Lion), сухие приправы «Торчин» и кофе Nescafe.

Компания Nestle начала хозяйственную деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. ООО «Нестле Украина» было создано в Киеве в мае 2003 года.

Компания Nestle S.A. владеет контрольным пакетом акций Львовской кондитерской фирмы «Свиточ» с 1998 года. В 2003 году компания приобрела 100% акций ОАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Nestle является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestle принадлежат 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и питьевой воды, продуктов для домашних животных и т.д. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies и пр.