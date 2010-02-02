Клюев призывает Кабмин уже сейчас мобилизовать ресурсы

Кабинет министров Украины должен в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по подготовке к ожидаемым наводнениям, заявил в интервью журналистам в Киеве народный депутат Украины, заместитель главы Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, экс-вице-премьер, который неоднократно возглавлял правительственные комиссии по борьбе с последствиями стихийных бедствий и техногенных аварий, отметил: «Большая опасность заключается не в силах природы, а в неготовности власти адекватно реагировать. Сегодня мы наблюдаем небывалый развал системы государственных и местных финансов, когда правительство в ручном режиме незаконно использует средства местных советов, а государственный бюджет до сих пор не принят. Очевидно, если грянет гром, спасать людей будет нечем – даже снег с улиц городов собрать не могут». По мнению А.КЛЮЕВА, в такой ситуации парламент должен принять специальное дополнение к бюджетному законодательству, которое бы урегулировало выделение дополнительных средств на эти цели в резервный фонд Кабинета министров. Он также считает, что правительство должно создать государственную комиссию для координации действий всех государственных органов и служб, а также органов самоуправления.

Необходимо провести работы по укреплению существующих и сооружению дополнительных гидротехнических сооружений на потенциально опасных участках, снабдить соответствующие службы местных органов власти необходимыми материалами и средствами защиты от паводков, а также качественно улучшить систему наблюдения за состоянием рек и снежных покровов, отметил депутат.

Кроме этого, по мнению представителя Партии регионов, в готовность должны быть приведены инженерные и железнодорожные войска, которые в случае необходимости должны в течение нескольких часов выдвинуться в зону стихийного бедствия. «В случае необходимости Кабинет министров принимает постановление о проведении военных учений в зоне стихийного бедствия. Это даст возможность на абсолютно законных основаниях использовать потенциал украинской армии», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме этого, считает депутат, «такая работа должна быть системной, пора прекратить тушить пожары, нужно их предотвращать». А для этого «все звенья государственного механизма должны всегда быть в тонусе и хорошо смазаны», заявил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, ученые предупреждают, что наводнение в Украине весной 2010 может быть одним из сильнейших за последние 10 лет. По данным Гидрометцентра, снежные запасы в некоторых регионах уже сейчас превышают норму, а в феврале снега еще прибавится.

Аномальная зима в Украине привела к тому, что на смену мощным снегопадам пришли продолжительные морозы до «минус» 30. Экологи предупреждают: если в феврале снега прибавится, а весной стремительно потеплеет, в 2010 году следует ждать сильнейшего за последние годы наводнения.

В Гидрометцентре Украины констатируют, что наводнения не избежать, в частности, у реки Припять на Волыни и на Тернопольщине, где уровень воды уже сегодня - как в весенних потоках.

Специалисты также обеспокоены руслом Днепра в столице из-за того, что слой снега на Киевщине вдвое толще предыдущих лет. Элитные набережные столицы, Осокорки и Конча Заспа - первые на пути весенней стихии. Ранее на месте этих "хатынок" река в половодье разливалась на 8 километров. Куда вода пойдет теперь, никто не берется прогнозировать.

В МЧС Украины заверяют, что к наводнению они активно готовятся, правда, пока не принят государственный бюджет, денег на такую борьбу нет. Вместе с тем МЧС отмечает, что значительная роль в противодействии наводнения принадлежит именно местным общинам.