Кабмин урегулировал проведение проверок на рынках

Киев. 2 февраля. УНИАН. Кабинет министров Украины урегулировал проведение проверок на продовольственных, непродовольственных и смешанных рынках.

Об этом говорится в распоряжении КМУ (№151-р от 27 января т.г.), размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило органам пожарного надзора, санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарной медицины, службы по карантину растений и органам внутренних дел проводить проверки (кроме проверок товаров животного и растительного происхождения) в порядке госнадзора исключительно тех субъектов хозяйствования, которые осуществляют организацию (обеспечение) торговли на продовольственных, непродовольственных и смешанных рынках.

При этом органы внутренних дел должны проводить проверки субъектов хозяйствования исключительно в пределах осуществления оперативно-поисковой деятельности, дознания и мер обеспечения производства по делам об административных правонарушений.

ГНАУ должна обеспечить проведение плановых проверок физических лиц - предпринимателей с приглашением их в налоговые органы по месту регистрации путем послания им письменного сообщения.

Государственному комитету по вопросам технического регулирования и потребительской политики поручено проводить внеплановые проверки субъектов хозяйствования исключительно по обращению физических или юридических лиц о нарушении субъектами хозяйствования требований законодательства и на основании направления на проведение проверки соответствующего субъекта хозяйствования.

При этом органы госнадзора во время осуществления мер контроля не должны препятствовать деятельности субъектов хозяйствования, если такая деятельность не противоречит требованиям законодательства.

Кроме того, субъектам хозяйствования, которые проводят предпринимательскую деятельность на рынках, рекомендуется заключать договоры страхования товара, реализуемого ими на рынках.