Завтра ожидается осложнее погодных условий

Укргидрометцентр прогнозирует 3 февраля сложные погодные условия на юге Украины.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в связи с перемещением очередного южного циклона в южной части (кроме Одесской области), в большинстве центральных и восточных областей ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, в Крыму с дождем (в горах очень сильные осадки); местами налипание мокрого снега, метели, в Крыму гололед; в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с.

Самые сложные погодные условия ожидаются в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму.

На дорогах Украины сохранится гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный (на Левобережье восточный), 7-12 м/с, в южной и восточной частях порывы 15-20 м/с, в Крыму и на высокогорье Карпат местами 25-30 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных областях - 11-16°, в Карпатах - 17-22°, днем - 1-6° мороза; в восточных областях и Приазовье ночью - 2-7° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму на протяжении суток - от 4° мороза до 1° тепла, на Южном побережье днем - 0-5° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 1-6° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только вечером местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-9°, днем - 3-5° мороза.