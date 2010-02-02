Минэкономики предлагает изменить порядок выдачи лицензий

Министерство экономики Украины намерено изменить процедуру льготного импорта в страну тростникового сахара-сырца для стимулирования его ввоза, сообщает АПК-Информ.

Об этом идет речь в проекте приказа Минэкономики «О внесении изменений в положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца тростникового в пределах тарифной квоты», обнародованном 2 февраля на сайте Министерства.

В частности, документом отменяется обязательное наличие оригинала сертификата о происхождении товара при подаче заявки на получение лицензии на импорт тростникового сахара-сырца в рамках установленной Украиной квоты. Кроме того, Минэкономики предлагает установить срок действия таких лицензий до 60 дней, тогда как в настоящее время они действуют до 31 декабря года, на который они выдавалась. Авторы документа считают срок действия лицензии до 31 декабря достаточно длительным и не стимулирующим импорт сахара-сырца.

Проект приказа также предполагает подачу отчетов о фактическом ввозе сахара по полученной лицензии.

Как отмечается в пояснительной записке, предложенные изменения будут стимулировать импорт сахара-сырца в Украину. В связи с критическим уровнем дефицита сахара, который сложился на внутреннем рынке, с целью его снижения возникает необходимость стимулирования импорта сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты.