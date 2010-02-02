Наст на полях не представляет угрозы для озимых

Образовавшаяся в большинстве регионов страны ледяная корка на сегодня не представляет угрозы для состояния посевов озимых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЙБИДА.

«Действительно, во многих областях Украины образовалась ледяная корка. Однако мы должны понимать, что вредное влияние ледяной корки наступает после 4 недель ее залегания, причем она должна быть соответствующей толщины и притертой к земле. В Украине таких условий пока нет», - пояснил он.

«Особых тревог в данный момент нет, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Если эта ледяная корка будет пополняться, увеличиваться в размере и площади и длительность ее залегания превысит 4 недели, тогда можно будет сделать оценку ее влияния, но пока тревог нет», - отметил специалист.