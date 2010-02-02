Сильных паводков в Украине весной не будет

В Украине оснований для прогнозов сильных паводков вследствие таяния снега ранней весной 2010 г. на сегодня нет. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Гидрометеоцентра МЧС Украины Николай Кульбида, сообщает АПК-Информ

"На сегодня толщина льда и уровень воды в таких крупных речных бассейнах, как Десна, Днепр, Южный Буг, Днестр, Тиса, не превышает установленных норм", - отметил он.

Н.Кульбида также сообщил, что в большинстве украинских рек уровень воды не повысился. В некоторых он незначительно повысился, но существенно повлиять на уровень затоплений он не сможет. По его словам, весной произойдет затопление заводей, однако это "нормальный природный процесс, который не угрожает населенным пунктам". Наибольшее опасение вызывают равнинные территории, в частности Житомирская, Ривненская и часть Киевской области. Также возможны локальные подтопления на местах. К подтоплениям могут привести заторы на Днестре, Днепре, истоках Припяти, перед входом в Киевское море.

"Таким образом, объективных оснований для высоких половодьев нет", - отметил Н.Кульбида. Он добавил, что Гидрометеоцентр МЧС не может спрогнозировать точные последствия затопления для Карпатского региона, поскольку в нем превалирует множество локальных факторов, связанных с горной местностью. По его словам, более точный прогноз будет дан на основании исследований 22-25 февраля.