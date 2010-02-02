Компания „Nestlé Украина”, один из крупнейших производителей продуктов питания, назначила новым техническим директором Клару ВРЕНГЕР вместо Фредерика ЭЙХЕРНА, который работал в Украине с 2004 г. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что К.ВРЕНГЕР пришла в Nestlé в 1987 г. Она занимала должности руководителя фабрик Nestlé в Румынии и Германии, исполняла обязанности ведущего специалиста по исследованиям, специалиста по производству и советника по техническим вопросам в Великобритании, Бразилии и Швейцарии. До назначения техническим директором Nestlé в Украине занимала должность руководителя отдела персонала фабрик Nestlé в Германии.

Справка УНИАН. Компания Nestle начала хозяйственную деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. ООО «Нестле Украина» было создано в Киеве в мае 2003 года.

Компания Nestle S.A. владеет контрольным пакетом акций Львовской кондитерской фирмы «Свиточ» с 1998 года. В 2003 году компания приобрела 100% акций ОАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Nestle является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestle принадлежат 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и питьевой воды, продуктов для домашних животных и т.д. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies и пр.