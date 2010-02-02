ФПУ: правительство бездействует

Федерация профсоюзов Украины заявляет о бездеятельности правительства в связи с бесконтрольным ростом цен на основные продукты питания, следствием чего стало резкое снижение уровня жизни людей и рост социального напряжения в обществе.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении Федерации профсоюзов Украины.

"В последние три месяца на 30-50% безосновательно выросли в цене сахар, молоко и молочные продукты, особенно масло и творог, растительное масло. Из-за отсутствия эффективных действий власти, неспособности остановить безграничные аппетиты приближенного к власти бизнеса в отдельных регионах возникает ажиотажный спрос и люди пытаются запастись продуктами в ожидании последующего подорожания", - говорится в заявлении.

Федерация профсоюзов также обращает внимание на тот факт, что Министерство экономики с декабря 2009 года перестало размещать на своем сайте оперативные данные о розничных ценах на социально значимые потребительские товары в регионах. "Минтруда в нарушение закона скрывает фактический размер прожиточного минимума в ценах декабря 2009 года, который обязано было обнародовать до 20 января с.г. Тем самым сознательно блокируется коррекция государственных социальных стандартов и социальной помощи в зависимости от динамики цен", - считают у ФПУ.

Федерация союзов считает, что Кабинет министров не выполняет требование Закона Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», которым с 1 января с.г. минимальная зарплата установлена на уровне 869 грн., прожиточный минимум для пенсионеров - 695 грн., а, следовательно, такой должна быть минимальная пенсия. "Вместо этого в январе тарифные ставки работников бюджетных учреждений в соответствии с новой минимальной зарплатой не повышены, минимальные размеры пенсий не пересмотрены, из-за чего пенсионерам ежемесячно недоплачивают, по меньшей мере, по 122 грн.", - уточняется в заявлении.

"Федерация профсоюзов Украины требует от Кабинета министров Украины, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО немедленно обеспечить стабилизацию цен на основные продукты питания, остановить безосновательное их повышение монопольными группами, гарантировать надлежащий уровень компенсации потерь работающим, пенсионерам, социально уязвимым группам населения и выполнить Закон Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы", - отмечается в заявлении, подписанном председателем Федерации профсоюзов Украины Василием ХАРОЙ.