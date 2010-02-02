В интервенционный фонд РФ закуплено свыще 340 тыс. т пшеницы

2 февраля на Национальной товарной бирже состоялись очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 31,05 тыс. тонн зерна на общую сумму 118,523 млн. руб., сообщает АПК-Информ.

За все время торгов государство закупило у сельхозпроизводителей 1,745 млн. тонн зерна (1,339 млн. тонн пшеницы 3 класса, 340 тыс. тонн пшеницы 4 класса и 66,15 тыс. тонн ржи) на 6,84 млрд. руб.

Средневзвешенная цена закупленной в интервенционный фонд пшеницы 3 класса составила 4098,2 руб/т, пшеницы 4 класса - 3541,5 руб/т, ржи - 2335,6 руб/т.