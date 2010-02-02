Аграрный фонд закупит 1,3 млн. т зерна и 0,4 млн. т сахара

Министерство аграрной политики Украины инициирует закупку Аграрным фондом 1,3 млн. тонн зерна и 0,4 млн. тонн сахара в интервенционный фонд в 2010-2011 маркетинговом году. Проект соответствующего постановления Кабмина обупликован на сайте министерства.

Отмечается, что минагрополитики предлагает обеспечить формирование Аграрным фондом государственного интервенционного фонда в 2010–2011 маркетинговом периоде в объемах не менее: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1084 тыс. тонн; ржи – 106 тыс. тонн; ячменя – 44 тыс. тонн; кукурузы – 28 тыс. тонн; сахара-песка – 368 тыс. тонн; молока сухого – 6 тыс. тонн и масла сливочного – 18 тыс. тонн.

В пояснительной записке отмечается, что введение в действие указанного проекта требует затрат Специального фонда госбюджета в сумме 4 млрд. 61 млн. грн.