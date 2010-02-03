Оснований для повышения цен на бензин и дизтопливо нет

Антимонопольный комитет официально заявляет, что оснований для повышения цен на бензин и дизельное топливо в Украине нет, сообщает АПК-Информ.

"Не было оснований для такого роста цены в Украине. Это признаки нарушения конкурентного законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий субъектами хозяйствования", - заявил 2 февраля на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр Мельниченко.

При этом он обратился к владельцам и руководителям крупнейших субъектов хозяйствования на рынке нефтепродуктов с призывом выполнить требования Комитета по снижению цены до экономически обоснованного уровня.

"Каждый день просрочки и невыполнения этого требования будет учитываться Антимонопольным комитетом как отягчающее обстоятельство при принятии окончательного решения при наложении санкций", - заявил А.Мельниченко.

По его словам, в случае невыполнения этого требования на субъектов хозяйствования на рынке нефтепродуктов будут наложены санкции в размере до 10% их годового оборота.

Он также сообщил: "Мы возбудили дело и находимся в процессе его расследования. Мы ведем работу в других направлениях, будем влиять на ситуацию на рынке".

"Мы хотим, чтобы в этом году наша политика в сфере ценообразования, в сфере нефтепереработки, бензинов, дизельного топлива стала более прозрачной и понятной не только для узкой категории экспертов и специалистов, но и для наших рядовых водителей", - подчеркнул исполняющий обязанности председателя АМКУ.