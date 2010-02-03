Посевы пшеницы в Саудовской Аравии сокращаются

По сообщениям официальных источников, минсельхоз Саудовской Аравии в своем первом официальном отчете о выполнении плана по сокращению посевных площадей под пшеницей в стране отметил ускоренные темпы продвижения данной кампании, сообщает АПК-Информ.

Так, начиная с 2008 г. площадь культивации пшеницы в Саудовской Аравии снизилась на 40%, в то время как плановое снижение было озвучено правительством на уровне 12,5% в год.

Отметим, что официальный прогноз влияния столь быстрого сокращения производства пшеницы на развитие зернового рынка Саудовской Аравии в течении ближайших нескольких лет представлен не был. Однако в целом, после инициации данной кампании государство вошло в число ведущих мировых импортеров.

Добавим, что по итогам 2009 г. валовой сбор пшеницы в стране составил 1 млн. тонн, что демонстрирует снижение в сравнении с прогнозным показателем озвученным экспертами USDA (1,2 млн. тонн) и значительно

уступает объему производства 2008 г. (1,7 млн. тонн). Что касается объема потребления пшеницы в стране, ежегодные потребности внутреннего рынка Саудовской Аравии в зерновой составляют около 2,5 млн. тонн.

Напомним, что внедрение восьмилетней программы по сокращению внутреннего производства пшеницы было обусловлено необходимостью экономии водных ресурсов. В результате выполнения данной программы, к 2016 г. Саудовская Аравия планировала полностью перейти на обеспечение внутреннего рынка в зерновой за счет импорта.