На Полтавском МЭЗ - Кернел Груп новый предправления

Наблюдательный совет ЗАО "Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел Груп" освободил от должности председателя правления предприятия Александра ЛЕВЧУКА, назначив вместо него Ларису ЛИЗАНТАН.

Как сообщили УНИАН на заводе, А.ЛЕВЧУК занимал должность предправления ЗАО с 19 сентября 2008 года.

Л.ЛИЗАНТАН назначена на должность председателя правления по совместительству. Ее основное место работы - директор ООО "Приколотнянский МЭЗ".

Справка УНИАН. "Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания. В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", а также компания "Inerco", которая представляет интересы группы на международных рынках.

Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька", "Зарница".