Украина расследует демпинговый импорт минудобрений

Решением Межведомственной комиссии по международной торговле на основании заявления Союза химиков Украины возбуждено специальное расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием питательных элементов: азота, фосфора, калия, содержащих более 10% азота, независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Объектом расследования является товар, имеющий такое описание: удобрения минеральные или химические с содержанием трех питательных элементов: азот, фосфор и калий с содержанием азота более 10% в пересчете на сухой безводный продукт, который может классифицироваться согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) по коду 3105 20 10 00.

Решение комиссии принято на основании информации, которая содержится в заявлении Союза химиков Украины за период со второго полугодия 2008 года по первое полугодие 2009 года, а именно: наличие увеличения импорта в Украину минеральных удобрений – темпы роста составили в абсолютных показателях 12,5%; наличие причинения значительного вреда заявителю – объемы производства сократились на 49,6%, объемы продаж на внутреннем рынке Украины сократились на 34,7%, убытки от продажи на внутреннем рынке Украины увеличились в 1000 раз; наличие причинно-следственной связи между фактом роста объемов импорта в Украину и причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю.

На основании отмеченного комиссия пришла к выводу, что в заявлении содержится достаточно доказательств роста импорта в Украину минеральных удобрений, в результате чего мог быть причинен значительный вред национальному товаропроизводителю.

Проведение расследования поручено Министерству экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Украинская аграрная конфедерация (УАК) заявила, что увеличение импорта российских минеральных удобрений вынудит отечественных производителей работать на грани убыточности.

В УАК считают, что решение Межведомственной комиссии по международной торговле приостановить на три месяца действие антидемпинговой пошлины на импорт аммиачной селитры из России, нулевая ставка которой начала действовать с 1 февраля 2010 года, приведет к еще большей экспансии российских товаров на украинский рынок.

Эксперты напоминают, что импорт азотных удобрений значительно увеличился в 2009 году. Так, на протяжении сентября-ноября прошлого года объем импорта азотных удобрений в 38 раз превысил соответствующий показатель 2008 года.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4% по сравнению с 2008 годом – до 2,170 млн. тонн.