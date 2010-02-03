Кабмин утвердил квоту поставок сахара на внутренний рынок

Правительство Украины утвердило объем квоты поставок сахара на внутренний рынок в маркетинговом 2010-2011 году на уровне 1,820 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам в Кабинете Министров.

По его словам, при рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров о государственном урегулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2010 года по 1 сентября 2011 года Кабмин определил объем квот поставок на внутренний рынок, а также минимальную цену на сахар и сахарную свеклу.

«На 2010-2011 маркетинговый год установлены минимальные цены с учетом НДС на сахарную свеклу – 350 (грн. за одну тонну - УНИАН) и 5100 (грн. за одну тонну) – на сахар», - сообщил министр аграрной политики.