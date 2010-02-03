Лесничества Полтавщины посадят 1300 га сосновых сеянцев

В Полтавской области в 2010 году лесничества посадят 1300 гектаров сосновых сеянцев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, всего до 2015 года лесоводы увеличат площадь зеленых насаждений области на 15 тыс. га.

По данным пресс-службы, на посадку сосновых сеянцев в 2010 году планируется израсходовать почти 8 миллионов гривен.

«Более 18 миллионов сеянцев вырастили специалисты для посадки в этом году. Увеличение зеленых массивов - это первоочередная задача для отечественной отрасли. Также особое внимание нужно уделять качеству культур. Это еще одна задача для лесоводов - создание клоновых семенных плантаций. Одну из них полтавские специалисты заложат в Миргородском лесхозе», - рассказали в пресс-службе ОГА.

В 2009 году лесоводы высадили молодые деревца на площади более 2 тысяч гектаров. Половина из них - это леса на новых землях. Кроме средств из государственного бюджета и собственных, на весеннюю кампанию привлекли более 1,5 миллиона гривен из областного экологического фонда и поступления за возмещение потерь лесохозяйственного производства.