В Днепропетровской области сахар подорожал

В Днепропетровской области за январь 2010 года сахар в розничной торговле подорожал на 44%.

Об этом УНИАН сообщил начальник государственной инспекции по контролю за ценами в Днепропетровской области Станислав ПЕДЕНКО.

По его словам, средняя цена по области на сахар сегодня составляет 10,7 грн. за 1 кг. Максимальная стоимость сахара - 12 грн. за 1 кг. Пик роста цен наблюдался на прошлой неделе, когда производители сахара подняли закупочную цену с 7,8 грн. до 9,3 грн. за 1 кг.

По словам С. ПЕДЕНКО, оптовики и аналитики прогнозируют, что в марте и апреле стоимость сахара составит 13-15 грн. за 1 кг.

В Днепропетровской области сахарные заводы закрыты, регион полностью зависит от областей-производителей этого продукта.