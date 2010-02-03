Украина экспортировала 16 млн. т зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ) экспортировала 16 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН в беседе с журналистами.

По его словам, в январе экспорт зерна из Украины составил 1,6 млн. тонн. Ю.ЛУЗАН отметил, что январь «специфический» месяц из-за праздников, поэтому показатель такой.

При этом заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК отметил, что министерство на сегодняшний день еще не пересматривало прогнозный объем экспорта, который ранее оценивался в 20 млн. тонн.