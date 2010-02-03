Ситуация с сахаром - это искусственное явление

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на рынке сахара – «искусственное явление».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН в беседе с журналистами.

По его словам, рынок сахара сегодня насыщен. Учитывая объем производства в текущем году, импорт 260 тыс. тонн тростникового сахара-сырца по льготной квоте в рамках ВТО, а также планируемый импорт сахара вне льготной квоты, Украина полностью обеспечена сахаром до конца текущего маркетингового года.

При этом, по словам Ю.ЛУЗАНА, на 1 сентября 2010 года министерство прогнозирует переходящие запасы сахара в объеме 460 тыс. тонн.

Как отметил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК, «эта проблема искусственно создана посредниками».

Как сообщал УНИАН, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН 3 февраля сообщил, что для ликвидации паники на продовольственном рынке, связанной с резким повышением цены на сахар и массовой скупкой товара в розничных сетях, правительство Украины планирует, в случае необходимости, обеспечить импортные поставки сахара, а также использовать запасы госрезерва и Аграрного фонда.

При этом министр подчеркнул, что сахара в Украине на сегодняшний день достаточно. «Сахар в Украине есть, его произведено почти 1,3 млн. тонн, и этого достаточно для того, чтобы тот, кто хочет проводить его закупки, закупил продукт в достаточном объеме. И никаких причин для паники нет», - сказал он.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН заявил, что правительство Украины будет добиваться привлечения к криминальной ответственности виновных в необоснованном повышении цен на сахар в январе текущего года, что привело к панике на продовольственном рынке страны.

Он подчеркнул, что необоснованное повышение цен на сахар произошло практически во всех областях Украины, однако наибольшее подорожание отмечено в южных и восточных областях, в частности, Одесской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Херсонской, Запорожской, Тернопольской, Львовской, а также в Севастополе и Киеве.