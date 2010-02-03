"Ростсельмаш" намерен удвоить продажи в Украине

Компания "Ростсельмаш", один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, намерена вдвое увеличить объем продаж сельхозтехники в Украине в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в рамках шестой международной выставки рентабельного высокоэффективного сельского хозяйства «ИнтерАГРО 2010» директор представительства "Ростсельмаша" Кирилл СЕВРЮКОВ.

Он отметил, в 2009 году "Ростсельмаш" занял 15% украинского рынка продаж сельхозтехники, а в текущем году рассчитывает занять 30%.

При этом, по оценкам компании, в 2010 году объем рынка не изменится и будет на уровне 2009 года.

По словам К.СЕВРЮКОВА, для укрепления позиций на украинском рынке компания создала в Украине собственную сеть региональных представителей, охватывающую все 25 регионов страны. В задачах региональных представителей – контроль над деятельностью дилерских центров, изучение потребности в сельхозтехнике каждого региона и продвижение продукции компании на региональных рынках.

Кроме того, компания "Ростсельмаш" в декабре 2009 – январе 2010 года дополнительно подписала соглашения с десятью украинскими сетевыми операторами рынка сельхозтехники, увеличив дилерскую сеть до 16 компаний.

Также "Ростсельмаш" планирует в 2010 году обновить и расширить портфель поставляемой в Украину техники.

Для повышения оперативности сервисного обслуживания техники компания создает в Украине склады запасных частей, а также работает над организацией мобильных сервисных бригад.

При этом К.СЕВРЮКОВ подчеркнул, что на сегодня проблемой для компании является значительный импорт в Украину бывшей в употреблении сельхозтехники. По его информации, доля такой техники оценивается в 70% всего импорта. Директор представительства отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался на встрече с украинскими чиновниками, однако до сих пор не решен. По словам К.СЕВРЮКОВА, б/у техника имеет более низкую эффективность работы по сравнению с новыми машинами, ее использование приводит к большим потерям при уборке урожая.

Справка УНИАН. Компания "Ростсельмаш" входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и сельхозтехники. На сегодня доля компании оценивается в 17% мирового и 65% рынка сельхозтехники России и СНГ. Компания производит сельхозтехнику и оборудование в России, Канаде, США, Европе и осуществляет совместную сборку зерноуборочных комбайнов в Украине.