Кабмин одобрил законопроект о ратификации конвенции о торговле зерном
09:50, 04 февраля 2010Агро
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Украина войдет в Международный совет по зерну
"Этим проектом закона, я убежден, что законопроект станет законом, Украина ратифицирует свое членство в Международном совете по зерну", - сказал Ю.Мельник.
Он также напомнил, что Украина является ассоциированным членом Международного совета по зерну с 1998 г., а в 2009 г. состоялось фактически признание Украины полноправным членом этого совета.
По словам министра, ратификация международной конвенции о торговле зерном - та необходимая законодательная процедура, которая узаконит полноправное членство Украины в Международном совете по зерну.
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