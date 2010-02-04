Кабмин одобрил законопроект о ратификации конвенции о торговле зерном

Кабмин одобрил проект закона о ратификации конвенции о торговле зерном. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ

"Этим проектом закона, я убежден, что законопроект станет законом, Украина ратифицирует свое членство в Международном совете по зерну", - сказал Ю.Мельник.

Он также напомнил, что Украина является ассоциированным членом Международного совета по зерну с 1998 г., а в 2009 г. состоялось фактически признание Украины полноправным членом этого совета.

По словам министра, ратификация международной конвенции о торговле зерном - та необходимая законодательная процедура, которая узаконит полноправное членство Украины в Международном совете по зерну.