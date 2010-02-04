В Запорожской области сократилось сельхозпроизводство

В Запорожской области в 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 11,8% - до 3536,9 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в главном управлении экономики Запорожской ОГА, "объем валовой продукции сельского хозяйства в 2009 г. составил 3536,9 млн. грн. И сократился по сравнению с 2008г. на 11,8%".

При этом снижение объемов валовой продукции на сельхозпредприятиях составило 9,6% (1952 млн. грн.), а в агрохозяйствах населения - 14,4% (1584,9 млн. грн.).

Согласно официальным данным ОГА, "сокращение объема валовой продукции обусловлено сокращением валовой продукции растеневодства на 18,7%, по сравнению с 2008г. - до 2281,7 млн. грн. , что связано с высокой сравнительной базой 2008г."

В частности, по данным главного управления экономики ОГА, урожай зерновых культур составил 2130,6 тыс. тонн, что на 23,4% меньше соответствующего показателя 2008г., (урожайность снизилась с 32,5 ц/га до 24,5 ц/га).