Украина в декабре произвела около 0,67 млн. тонн молока

По предварительным данным Госкомстата Украины сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в декабре 2009 года было произведено около 0,67 млн. тонн молока, сообщает УкрАгроКонсалт.

Этот показатель снизился по сравнению с ноябрём т.г. (0,77 млн. тонн), и находится на уровне декабря предыдущего года (0,68 млн. тонн). Снижение производства связано как с сезонными, так и с экономическими факторами.

Снижение уровня производства молока в 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечено в 19 областях. Наиболее значительно сократилось производство молока в Киевской (6,6%) и Львовской (6,6%) областях. В 6 регионах отмечен рост производства молока, а самый высокий - в Полтавской области (9,5%).

Всего с начала т.г. по данным официальной статистики было получено около 11,6 млн. тонн молока, что ниже, чем за соответствующий период в прошлом году на 1,7% (2008 - 11,8 млн.тонн).