Зерновые интервенции РФ: Кукуруза пошла в рост

Вторые торги в рамках государственных товарных интервенций РФ на рынке зерна состоялись 3 февраля, сообщается на сайте ММВБ. Они были отмечены ростом объемов проданной интервенционной кукурузы 3 класса и повышением в целом цен на нее.

В первую торговую сессию, прошедшую 1 февраля, было продано 13810 тонн. Тогда Ростовская область выставила 2860 тонн зерна, Волгоградская область - 4200 тонн, Ставропольский край – 6750 тонн. Самой высокой оказалась средняя цена на волгоградскую кукурузу - 4997,9 руб. за тонну (с колебаниями от 4400 до 5200 руб.), ростовская пошла по 4875,7 руб. (4550 – 5100), ставропольская – по 4650 (4500-4750).

В ходе второй торговой сессии продавцы всех трех регионов увеличили предложение продукции: Ростовская область – до 5805 тонн, Волгоградская область – до 6345 тонн, Ставропольский край – до 6885 тонн, а всего – 19035 тонн. Вся зерно было закуплено. При этом средняя цена за 1 тонну поднялась на волгоградскую кукурузу – до 5440,4 руб. за тонну (с колебанием от минимума до максимума 5250-5500 руб.), на ростовскую – до 5034,9 руб. (4500-5150 руб.) и лишь по ставропольской отмечено малое падение до 4648 руб. (4550-4700 руб.).

В среднем за все время торгов из интервенционного фонда, насчитывающего 154987 тонн кукурузного зерна, продано 32845 тонн по средней цене 4934,4 рубля за тонну. Остаток - 122142 тонн.