В Украине будет создан орган для регистрации ГМО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 19 января.

В частности, вводится новая статья относительно полномочий центрального органа исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины. Этой статьей предусмотрено, что данный орган осуществляет государственную регистрацию ГМО источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих ГМО, или полученных с их использованием.

Также этот орган утверждает перечень кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, в которых осуществляется контроль содержания ГМО, и перечень соответствующих методик детекции и идентификации ГМО. Он также проводит мониторинг кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, полученных с использованием ГМО, согласно критерию наличия в них зарегистрированных ГМО- источников.

Также законом предусмотрен ряд изменений, касающихся государственной регистрации ГМО и продукции, выработанной с их применением.