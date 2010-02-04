Informa обновила данные по производству зерновых и бобовых в мире

Мировой сельскохозяйственный рынок получил новый сигнал к понижению котировок, сообщает Агро Перспектива.

Катализатором для понижения цен выступил новый отчет аналитической компании Informa, которая накануне опубликовала данные по объемам производства зернобобовых в крупнейших страна-производителях. Аналитики компании сообщают, что по сравнению с предыдущим годом посевная площадь кукурузы увеличится, а вот посевной клин пшеницы и сои станет меньше.

По оценке Informa, в 2010 г. мировая посевная площадь кукурузы составит 159,9 млн акров. Это превышает прошлогодний показатель — в 2009 г. кукуруза возделывалась на площади 157,4 млн акров.

Посевная площадь сои составит 99,5 млн акров против 101,1 млн акров, засеянных культурой в 2009 году.

Пшеница будет посеяна на площади 221,7 млн акров; по итогам прошлогодней посевной кампании в мире под пшеницу было отдано 225,8 млн акров.

Особое внимание в своем новом отчете компания уделила сельскохозяйственным оценкам по странам Южной Америки, поскольку показатели в Бразилии и Аргентине оказывают в последнее время наиболее заметное влияние на динамику торгов на мировых товарных биржах. По данным Informa, объем урожая сои в Бразилии составит 66,5 млн тонн, что на полтора млн превышает аналогичную оценку USDA. Урожай кукурузы в Бразилии прогнозируется на уровне 53,3 млн тонн, тогда как оценка USDA — 51 млн тонн. Что касается оценок по производству зерновых и бобовых культур в Аргентине, то объем производства сои оценивается в 54 млн тонн, а производство кукурузы — в 18,2 млн тонн. По мнению экспертов USDA, данные показатели составят 53 млн тонн и 15 млн тонн соответственно. В то же время Агентство по защите окружающей среды США (EPA) обнародовало данные по использованию сельскохозяйственного сырья для производства биотоплива. Согласно обновленным данным, объем биологического топлива в общей структуре производства топлива в США составит 8,25%, что больше предыдущей оценки. Этой информацией могут воспользоваться трейдеры, играющие на повышение.