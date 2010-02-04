В России реализовано около 33 тыс. тонн кукурузы
12:58, 04 февраля 2010Агро
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В рамках товарных интервенций
3 февраля на Национальной товарной бирже состоялись очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 19,035 тыс. тонн кукурузы 3 класса на общую сумму 95,749 млн. руб. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО «НТБ», сообщает АПК-Информ.
Всего государство реализовало 32,845 тыс. тонн зерна.
Средневзвешенная цена проданного зерна составила 4934,4 руб/т, минимальная - 4400 руб/т, максимальная - 5500 ру/т.
Очередные торги состоятся 5 февраля 2010 г.
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