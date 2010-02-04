В Виннице сахар подорожал на 17% – до 11 грн./кг

В Виннице с начала 2010 года сахар подорожал на 17%, или на 1,6 грн., – до 10-12 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цены фиксируются в винницких магазинах и на рынках.

По словам представителя Государственной инспекции по контролю за ценами в Винницкой области, подорожание сахара обусловлено ажиотажным спросом на него среди населения, который, в свою очередь, вызван заявлениями о дефиците сахара в Украине и слухами, что стоимость сахара вырастет до 24 грн. за килограмм.

По мнению представителя Госинспекции, сахар производства Винницкой области должен стоить не более 8,5-8,6 грн./кг.

По данным управления экономики Винницкой ОГА, еще в 2008 году в регионе работало 14 сахарных заводов, а в 2009 году – уже только 11. В управлении отметили, что регулированием минимальной цены на сахар и сахарную свеклу государство серьезно вмешалось в вопрос ценообразования, и производство сахара стало невыгодным.

Справка УНИАН. На долю Винницкой области приходится 18% общегосударственного производства сахара.