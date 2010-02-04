Долг по арендной плате за землю составил 7,4 млн. грн.

В Черкасской области на 1 января 2010 года задолженность по арендной плате за землю составила 7,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном финансовом управлении Черкасской облгосадминистрации.

Наибольшие суммы долга зафиксированы в Черкассах – 3,8 млн. грн., Драбовском, Жашковском, Корсунь-Шевченковском и Черкасском районах – по 0,3 млн. грн., Золотоношском, Каневском, Маньковском, Смелянском, Шполянском районах, в городах Смела и Канев – по 0,2 млн. грн.

Наихудшее состояние с оформлением договоров аренды остается в Черкасском районе. При наличии в районе 5,7 тыс. га пашни земель государственной и коммунальной собственности в аренду передано лишь 2,8 тыс. га, или 48,7%.

Кроме того, на 1 января 2010 года из имеющихся 154,9 тыс. га пашни из земель государственной и коммунальной собственности в Черкасской области в пользование на условиях аренды передано 130,3 тыс. га или 84,1%. Остальные 24,6 тыс. га: передано населению для ведения подсобного хозяйства без договоров аренды с уплатой земельного налога - 4,3 тыс. га, 1,4 тыс. га - используется без правоустанавливающих документов, 18,9 тыс. га - не используются вообще.