«Агролига» планирует разместиться на Варшавской фондовой бирже

Группа компаний (ГК) «Агролига» (Харьковская обл.) начала официальный процесс подготовки к размещению своих акций на площадке New Connect Варшавской фондовой биржи (ВФБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

По словам финансового директора ГК «Агролига» Дмитрия БАБАЕВА, предполагается продать неконтрольный пакет акций группы (около 20%). Частное размещение группа планирует осуществить в 3 квартале 2010 года.

Как отметили в пресс-службе компании, 29 января был подписан договор о размещении акций между «Агролигой» и компанией «Progress Holding Sp z. o. o.» (Варшава), которая является авторизированным советником ВФБ.

Привлеченные средства компания инвестирует в запуск второй очереди завода по переработке семян подсолнечника. Это позволит вдвое увеличить выпуск сырого масла. Данное направление руководство «Агролиги» считает наиболее перспективным ввиду слабой насыщенности рынка и высокого спроса на продукцию. Кроме переработки подсолнечника, ГК «Агролига» занимается растениеводством и молочным животноводством.

Д. БАБАЕВ отметил, что роад-шоу группы компаний в Польше запланировано на май-июнь текущего года.

По словам руководителя украинского представительства ВФБ Андрея ДУБЕЦКОГО, «Агролига» – это первая украинская компания среднего бизнеса, которая начала процедуру выхода на площадку NewConnect. Пример «Агролиги», считает А. ДУБЕЦКИЙ, откроет дорогу на рынки зарубежного капитала, показав другим «средним» компаниям различных отраслей экономики альтернативу дорогим займам.

Организатором процесса подготовки к размещению и финансовым консультантом выступила КУА «Авантаж Капитал Менеджмент» (Харьков). По словам генерального директора КУА Сергея ДАЦЕНКО, акции эмитента планируется предлагать не только зарубежным, но и украинским инвесторам – физическим и юридическим лицам.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Предприятия выращивают широкий спектр зерновых культур, занимаются переработкой подсолнечника в масло и молочным животноводством.

«Агролига» обрабатывает более 5,5 га земли в Харьковской области. Мощность завода по переработке масла – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.

ВФБ – это крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе. Осуществляет свою деятельность в Варшаве, Польша. Начала свою биржевую деятельность 16 апреля 1991 года.

25 июня 2008 года состоялось открытие официального представительства ВФБ в Украине.