“В 2010 году ситуация в АПК резко не изменится”...

Сельское хозяйство в кризисном 2009 г. – чуть ли не единственная отрасль экономики Украины, которая показала хоть небольшой, но рост. А начало нынешнего года было ознаменовано объявлением об чуть ли не наибольшей консолидации на масляном рынке страны... Значит, наш АПК доказал свою выносливость и способность выживать в непростых условиях. Чего еще ожидать в 2010 году? Об этом и многом другом рассказал в интервью УНИАН руководитель группы экспертов ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Владимир Лапа.

- Как Вы оцениваете перспективы украинского АПК на 2010-й, в целом на ближайшие годы, какие факторы влияли и будут влиять на отрасль?

Основными негативными факторами в 2008-2009 годах были снижение тарифной защиты внутреннего рынка при вступлении в ВТО, а также влияние кризиса, которое проявлялось через падение цен, урезание государственной поддержки, уменьшение платежеспособности потребителей. В плюс в данном случае сработала девальвация гривни, которая несколько скорректировала экономику производства как экспортно-ориентированных, так и импортно-ориентированных товаров. Безусловно, аграриям приходилось мобилизовать внутренние резервы, оптимизируя расходы, технологии и бизнес в целом.

Не вижу на 2010 год перспективы резкого изменения ситуации. Даже если в мире экономика и пойдет на поправку, никто не ожидает быстрого роста, а в Украине этот процесс будет сдерживаться последствиями 2009 года, в первую очередь, сложной ситуацией в бюджетной сфере. При таких условиях даже удерживание сравнительно высокой базы 2008-2009 лет или небольшой прирост валовой продукции был бы неплохим результатом.

Фактор неопределенности – перспектива создания зоны свободной торговли с ЕС. Теоретически этот шаг может дать большой позитив через присоединение к платежеспособному европейскому рынку. Но те условия, которые предлагаются нам европейской стороной относительно АПК, мягко говоря, не выдерживают никакой критики. Надеюсь, что политическая составляющая процесса не возьмет верх, и наши переговорщики будут последовательно отстаивать интересы украинской экономики.

- По вашему мнению, какие отрасли могут продемонстрировать уверенный рост?

Думаю, что приоритеты аграриев не изменятся. В растениеводстве среди наиболее распространенных культур максимальные прибыли будут давать кукуруза, подсолнух и рапс, а в животноводстве – птицеводство и свиноводство. Конкуренцию рапсу и подсолнуху в последние годы составляет кукуруза, несколько хуже положение с пшеницей, хотя ее производители тоже в плюсе.

- Станет ли, учитывая стремительное повышение цен, привлекательным молочное животноводство?

Здесь ситуация значительно сложнее. Да, текущая прибыльность бизнеса возобновилась, и это будет способствовать, по меньшей мере, замедлению тенденции сокращения поголовья. Но в данном производстве длительные сроки окупаемости – 6-10 лет, и это значит, что текущая прибыльность меньше влияет на мотивацию к инвестированию, чем уверенность в долгосрочной стабильности.

К сожалению, все действия властей в этом направлении малоэффективны. Например, государство устанавливает минимальную допустимую цену на молоко, деликатно забывая об одной из своих функций – бюджетных дотациях производителям в случае, когда цена на рынке опускается ниже минимальной. А это действительно дало бы гарантии если не прибыльности, то, по меньшей мере, безубыточности производства.

В конце 2009 года законодатели были готовы отказаться от уже привычных льгот по НДС в пользу дотациям на голову поголовья. Но наилучшей гарантией сохранения и приумножения поголовья являются инвестиции в технологии и оборудование – именно это нужно стимулировать, ведь при таких условиях повышается производительность и прибыльность производства.

Я уже не говорю о том, что отсутствует политика относительно личных крестьянских хозяйств, ведь те же дотации на поголовье могли бы считаться верхом экономической мысли лет 10 назад, а теперь это просто шанс имитировать решение проблемы. О японских молоковозах в данном контексте детально и говорить не нужно...

Очевидно, что, учитывая проблематику отрасли, нам нужна государственная программа развития молочного скотоводства, которая бы предусматривала современные инструменты влияния государства на процессы в отрасли, которые отвечали бы требованиям ВТО. И не в статусе приказа МинАП, а в виде постановления Кабинета министров. Иначе каждый год будет приносить только проблемы – поочередно, то для производителей, то для потребителей.

- Возможно ли в ближайшее время развитие промышленного производства мяса кроликов, гусей, уток?

Другие отрасли животноводства, такие как, например, индюководство, кролиководство, или разведение уток будут постепенно развиваться. Но в таких проектах намного тяжелее раскрутить бренд вида продукции, чем бренд ее производителя.

- Каково Ваше мнение относительно инвестиционной привлекательности АПК Украины, можно ли ожидать выхода компаний на IPO и прихода стратегических инвесторов?

Процесс привлечения инвестиций продолжится. Безусловно, аграрные активы не будут стоить так дорого, как два-три года тому назад, но и средства, необходимые для развития производства, сейчас не такие большие. К тому же позиция инвесторов существенно изменилась. Если на фоне постоянных дискуссий относительно продовольственного кризиса они охотно вкладывали в аграрные активы страны, которая имеет "один из наибольших в мире потенциалов роста производства", то теперь они хотят, чтобы компания, заинтересованная в инвестициях, продемонстрировала, почему именно она заслуживает внимания среди сверх десятка других публичных компаний Украины или мира. Каждый элемент стратегии бизнеса и каждая цифра должны быть выверены. В конечном итоге, в этом есть и позитивный момент – такие подходы гарантируют большую устойчивость агрокомпаний в перспективе.

Что касается отраслевых приоритетов, то наибольшую капитализацию имеют компании, в которых очень развита вертикальная интеграция. Это позволяет, с одной стороны, уменьшить риски, а с другой – получать большую долю доходов продуктовой цепочки.

- Можно ли ожидать консолидации операторов, и каких рынков это может коснуться?

Консолидация происходит на всех рынках и во всех сферах. Горизонтальная интеграция идет как путем корпоративного поглощения, так и простого расширения деятельности, например, за счет дополнительной аренды земель.

Кроме того, происходит вертикальная интеграция, которая вообще размывает границы между рынками и интересами. Например, одна и та же компания может перерабатывать семена подсолнечника и экспортировать их, хотя раньше борьба между этими двумя группами операторов была достаточно жесткой.

В Украине есть около 40 компаний, которые обрабатывают 50 и больше тысяч гектаров земли каждая. Достаточно высокая концентрация в птицеводстве, производстве масла, на экспортном рынке. Другие отрасли и направления деятельности будут со временем подтягиваться. Что бы не говорили чиновники, экономические условия в государстве этому лишь способствуют – большая вертикально-интегрированная компания сможет пережить демпинговый импорт мяса через госрезерв, а мелкий производитель почти гарантированно будет вырезать поголовье.

Сначала нужно понять, на каком месте Украина в мировом рейтинге экспортеров. По данным ФАО, в 2006 году (более актуальные сравнительные данные пока отсутствуют), Украина была на 21 месте в мире по финансовым объемам экспорта сельскохозяйственной продукции, уступая таким странам, как Ирландия или Польша. Сейчас ситуация, безусловно, улучшилась – Украина вышла на третье место в мире по объемам экспорта зерна, заняла первое место по экспорту ячменя и подсолнечного масла. Но, как и в других отраслях экономики, экспорт носит преимущественно сырьевой характер.

Достаточно проблемными являются вопросы качества и безопасности продукции. Без существенного прогресса в этой сфере, четкого разграничения полномочий контролирующих органов, актуализации устаревших документов, которые регулируют безопасность продукции, мы не сможем завоевывать рынки с высокой добавленной стоимостью. Не говоря о том, что мы продолжаем разрабатывать вертикальные стандарты, в то время как современной тенденцией считается разработка горизонтальных регламентов.

В плане экспорта дает о себе знать беззубость наших торговых миссий за рубежом, что контрастирует с активной деятельностью посольств других государств в Украине, которые четко отстаивают интересы их бизнеса.

Тем не менее, локальные успехи появляются. Например, в 2010 году можно рассчитывать на предоставление разрешения на экспорт в ЕС мяса птицы и, возможно, говядины. Ведь на ряде производств есть мощности, которые отвечают современным европейским требованиям, проблема часто в том, чтобы убедить европейцев – мы можем обеспечить надлежащий контроль.

- Учитывая вступление в ВТО, Украина сможет полностью интегрироваться в мировой рынок? Какие первые результаты работы в условиях этой организации, что мы выиграли, что потеряли?

Снижение тарифов привело к росту импорта, а ограничение господдержки в перспективе не позволит государству искусственно поддерживать конкурентоспособность проблемных секторов. Хотя в 2009 году мы имели тот же результат, но в виду ограниченных бюджетных возможностей.

Проблема в том, что минусы проявляются мгновенно, потому что наши торговые партнеры достаточно быстро используют уступки Украины. А плюсы не возникают сами по себе – их нужно отвоевывать, начиная переговорным процессом со странами, которые ждут очереди вступления в ВТО, и заканчивая использованием цивилизованных инструментов торговой защиты. По факту назвать хоть одно ощутимое преимущество для АПК сейчас сложно.

- Охарактеризуйте переговоры по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Выгодно ли это Украине и на каких условиях?

С одной стороны, мы уже настолько открыли свой рынок при вступлении в ВТО, что обнуление импортных пошлин при торговле с ЕС не будет иметь по большинству позиций катастрофических последствий. С другой стороны, вопрос в том, что мы получаем вместо этого – если только тарифную квоту в объеме несколько тысяч тонн, то такая "свободная торговля" Украине, по моему мнению, не нужна. Есть еще много других моментов. Наши европейские коллеги почему-то считают, что использование экспортных пошлин Украиной противоречит принципу свободной торговли, а использование экспортных субсидий ЕС – нет.

Недавно я был на одном из форумов, посвященном созданию ЗСТ, где много говорилось о том, что создание такой зоны – не только тарифная защита, но и шанс для совершенствования таможенных, регуляторных процедур, государственной поддержки, прозрачности государственных закупок и тому подобное. Я поймал себя на мысли, что это я уже слышал, но 3-5 лет назад, и речь шла не о ЕС, а о ВТО.

К сожалению, конкуренция со стороны импорта в таких случаях становится реальностью, а усовершенствования так и остаются виртуальными. Попытка использовать международную интеграцию для стимулирования внутренних реформ срабатывает не больше, чем на 10-20%. В действительности рецепт должен быть другим – необходимо добиваться максимальной паритетности отношений по всем позициям, и лучше подождать, чем подписывать плохое для Украины соглашение. Украинский рынок со временем возобновится, будет расти достаточно высокими темпами и заинтересованность в нем останется.

- Каково Ваше мнение относительно эффективности работы правительства по АПК. В чем недочеты?

Наиболее удачным шагом для преодоления последствий кризиса стало продолжение налоговой поддержки предприятий АПК и единоличников через фиксированный сельскохозяйственный налог и налог на добавленную стоимость. Это именно тот случай, когда лучше дать производителям шанс выжить, чем собирать налоги и потом пытаться им помогать. В этом контексте меня тревожит попытка упразднить налоговую поддержку личных крестьянских хозяйств путем перенаправления средств на поддержку через бюджет. Преимущества от таких гипотетических изменений далеко не такие очевидные, как риски.

Конечно, хотелось бы иметь стабильную бюджетную поддержку, и в объемах, пропорциональных поддержке российских производителей или белорусских, и это вопрос не только к аграрному блоку Кабмина, а в большей степени, к экономическому и финансовому.

К очевидным минусам я отнес бы необязательность государства. Начиная дотациями на посевы сахарной свеклы и заканчивая возмещением НДС экспортерам и животноводам (в 2009 г. обещали дотации, но так и не внедрили, крестьяне были лишены ресурсов – авт.). Это усиливает недоверие к государству, как следствие, снижается его способность влиять на экономические процессы. По-видимому, время понять, что когда государство не соблюдает законы, оно показывает не наилучший пример производителям...

- Оцените работу правительства по внедрению инновационных технологий в АПК (недавно была принята концепция соответствующей программы), сохранению плодородия почв…

Для того, чтобы влиять, нужно иметь либо "кнут", либо "пряник". "Пряника" сейчас нет, потому что бюджет не может справиться даже с защищенными статьями. А наилучшим кнутом в плане интенсивности будет экономика производства – устаревшие технологии просто не выдерживают конкуренции.

С плодородием земель приблизительно та же ситуация, хотя здесь государственный контроль теоретически должен быть более жестким. Другой вопрос, что в Украине жесткость законов никогда не была транспарентной – наибольшие нарушители могут откупиться, или просто являются тяжеловесами для контролеров, а для "выбивания" из бизнеса середняков и мелких производителей любой дополнительный контроль и штрафные санкции – наилучший рецепт.

Беседовала Лилия Коваль (УНИАН)