В Донецкой обл. планируют засеять почти 1,5 млн. га

В агропромышленном комплексе Донецкой области планируемая посевная площадь по всем категориям хозяйств области под урожай 2010 года составляет 1 млн. 464,2 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

В том числе планируется зерновые культуры выращивать на площади 845 тыс. га, из них озимые культуры на зерно посеяны на площади 454,7 тыс. га; технические культуры будут выращиваться на площади 386,4 тыс. га. Из технических культур планируют подсолнечник засеять на площади 375 тыс. га; овоще-бахчевые культуры и картофель - на 94,8 тыс. га; кормовые культуры – на 138 тыс. га площадей.