"Житомиробллес" направил 104,2 млн. грн.

"Житомиробллес" в 2009 году направил на ведение лесного хозяйства 104,2 млн. грн., из которых 90% - собственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в Житомирской облгостелерадиокомпании сообщил председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Николай ТИМОШЕНКО.

По его словам, прошлый год был непростым, но при этом и очень важным для лесного хозяйства страны и Житомирщины.

При этом Н. ТИМОШЕНКО уточнил, что "уже многое удалось сделать в масштабах страны и в Житомирской области в частности по выполнению принятого в сентябре 2009 года самого главного программного документа, который намечает направления развития лесной отрасли на ближайшие 6 лет - Государственной целевой программы "Леса Украины" на 2010-2015 годы". Он подчеркнул, что лесники Житомирщины начали уже выполнять эту программу. "Так, общие объемы восстановления лесов по итогам прошлого года в регионе составили 6 тыс. 131 га, из которых 1 тыс. 627 га новых лесов, что гораздо больше аналогичного показателя 2008 года", - добавил Н.ТИМОШЕНКО.

По словам начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимира ТКАЧУКА, показатель фактической выживаемости лесных культур в Житомирской области, которая имеет самые большие запасы леса в стране, за последние три года составил 88,2%, что превышает норматив на 1,2%. Очень хорошего качества создаваемые леса в Барановском, Новоград-Волынском лесоохотничьих хозяйствах, а также в Бердичевском и Городницком лесхозах.

В целом, сказал В. ТКАЧУК, предприятия объединения в полном объеме обеспечены посадочным материалом для наращивания объемов восстановления лесов в этом году.

Справка УНИАН. В Житомирской области за последние 4 года предприятиями областного управления лесного и охотничьего хозяйства залесено 5,7 тыс. га.