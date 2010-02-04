В хорошем состоянии находятся 38% посевов озимых

В Донецкой области по состоянию на сегодняшний день из общей посевной площади озимых культур на зерно (454,7 тыс. га) в хорошем состоянии находятся 38,4% посевов, или 174,5 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, в удовлетворительном и слабом состоянии находятся 61,6%, или 280,2 тыс. га посевов озимых.

В ОГА подчеркнули, что в области организован постоянный мониторинг за состоянием перезимовки озимых культур при участии научных сотрудников Донецкого института агропромышленного производства УААН.

Что касается обеспеченности семенами, то в государственных семенных инспекциях проверено 42,3 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), из них кондиционные семена составляют 37,6 тыс. тонн, или 101% от потребности.