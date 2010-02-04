Кабмин одобрил концепцию программы развития сельских территорий

Правительство одобрило Концепцию Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины 3 февраля 2010 года, сообщило УНИАН Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина.

Цель данной программы - повышение уровня жизни сельского населения, охрана окружающей природной среды, сохранение природных, трудовых и производственных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Концепция предусматривает пути и способы решения проблем сельских территорий. Так, в частности, планируется создание благоприятных условий для проживания населения на сельских территориях путем внедрения социальных стандартов и нормативов в соответствии с европейскими, развития объектов социальной инфраструктуры, содействия созданию коммунальных предприятий для бытового обслуживания сельского населения и благоустройства сельских населенных пунктов, повышения качества образовательных услуг, развития сельского аграрного туризма, народных промыслов, предпринимательства и пр.

Выполнение Программы обеспечит повышение уровня занятости и увеличение доходов сельского населения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов и улучшение экологической ситуации в сельской местности.

Расходы для выполнения Программы будут осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также сельских и поселковых обществ, частных инвестиций. Кроме того, будет привлекаться международная техническая и финансовая помощь.

Согласно принятому правительством решению, Министерство аграрной политики вместе с другими центральными органами исполнительной власти должны в трехмесячный срок подать на рассмотрение Кабмина проект Государственной целевой программы.