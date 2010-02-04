Донецкой область обеспечена минудобрениями на 26%

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области на 2 февраля 2010 г. имеется в наличие 18,8 тыс. т минеральных удобрений или 26% необходимого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, в частности, аммиачной селитры имеется 15 тыс. тонн, или 31% плана.

В целом на весенне-летний период 2010 года потребность в минеральных удобрениях агропромышленного комплекса региона составляет: 72,6 тыс. тонн физического веса, в том числе аммиачной селитры – 48,7 тыс. тонн.