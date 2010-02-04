В АПК Донецкой обл. в наличии 12% дизтоплива

В агропромышленном комплексе Донецкой области для ведения сельскохозяйственных работ на 28 января 2010 г. имеется в наличии 19,4 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 11,9% потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий области другими горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ составляет: бензина – в наличии 6,3 тыс. тонн (или 15%), дизельных смазочных масел - в наличии 0,78 тыс. тонн (или 8%).

В ОГА отметили, что средняя оптовая цена на нефтепродукты по области составляет: на дизтопливо - 6,09 грн./л; бензин - 5,75 грн./л.