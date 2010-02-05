КНР вводит антидемпинг на импорт "ножек Буша"

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении импорта американской курятины, поставщиков из США обвиняют в нанесении ущерба местным производителям. Такое решение в пятницу опубликовало Министерство торговли КНР.

«Проведенные расследования показали, что поставщики из США демпингуют цены на свою продукцию, что наносит ущерб местным производителям», - говорится в сообщении министерства.

В этой связи с 13 февраля текущего года с импортеров американского мяса курицы в Китай будут взимать залог, компенсирующий разницу между внутренними и экспортными ценами поставщиков.

За первые шесть месяцев 2009 года Китай импортировал 407 тысяч тонн курицы и полуфабрикатов из нее, 90% этих зарубежных поставок обеспечили именно американские производители. Антидемпинговое расследование Китая в отношении поставок американский бройлеров было начато в сентябре 2009 года, передает РИА «Новости».