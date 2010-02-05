В Кировоградской обл. восстановлены леса на площади 2736 га

Общий объем восстановления лесов в Кировоградской области в 2009 году составил 2736 га. Площадь созданных лесов в области в 5 раз превысила площадь сплошных срубов в 2009 году (2661 га против 539 га).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госкомитета лесного и охотничьего хозяйства в области.

Лесохозяйственные предприятия Кировоградской области заготовили 158% лесных семян от плана на высадку и посев в 2010 году.

Из числа заготовленного посевного материала 195 кг составляют хвойные породы деревьев, 62,4 тонны – желуди дуба обыкновенного.

По итогам инвентаризации, проведенной осенью 2009 года, в лесных рассадниках за год выращено 12,9 млн. штук стандартных сеянцев древесных и кустовых пород, 417 тыс. штук декоративных пород.