В России посевная площадь-2010 составит 77,9 млн. га

Для эффективного проведения весенне-полевых работ в субъектах РФ необходимо сформировать комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенами, горюче-смазочными материалами, сельхозтехникой, сообщает АПК-Информ.

Об этом 4 февраля заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник на Всероссийском агрономическом совещании в Москве, сообщила пресс-служба министерства.

Е.Скрынник проинформировала, что министерством уже создана такая комиссия, в состав которой вошли представители заинтересованных министерств и ведомств.

В настоящее время в регионах идет подготовка к проведению весенне-полевых работ.

В 2010 году общая посевная площадь составит 77,9 млн. га, что на 395 тыс. га больше 2009 года.

Озимые культуры посеяны на площади более 18,1 млн. га, что превышает уровень прошлого года на 957 тыс. га. Их состояние, по данным Росгидромета, Россельхозакадемии и органов управления АПК регионов, оценивается как хорошее.

Яровой сев в текущем году предстоит провести на площади 47,8 млн. га, яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется посеять на 30,2 млн. га.

Ожидается увеличение посевных площадей: кукурузы на зерно — 1771 тыс. га (+336 тыс. га или 123 % к 2009 году); сахарной свеклы — 978 тыс. га (+155 тыс. га или 119 % к 2009 году); сои — 1095 тыс. га (+224 тыс. га или 126 % к 2009 году); ярового рапса — 546 тыс. га (+30 тыс. га или 106 % к 2009 году).

На сегодняшний день сельхозпроизводители обеспечены в полном объеме семенами яровых зерновых и зернобобовых культур (потребность 6,1 млн. тонн).

Россельхозцентром подготовлен годовой фитосанитарный прогноз развития особо опасных вредителей и болезней по каждому региону России, который доведен до органов управления АПК и руководителей хозяйств.

На начало 2010 года в наличии у сельхозтоваропроизводителей имелись запасы дизельного топлива в количестве 310,1 тыс. тонн, автобензина — 89,3 тыс. тонн, что составляет к уровню 2009 года 143,9 и 103,4% соответственно.

На совещании также было отмечено, что за последние два года было приобретено вдвое больше тракторов и сельхозмашин по сравнению с 2006-2007 гг. Всего в рамках Госпрограммы приобретено 42,7 тыс. тракторов и 22,4 тыс. комбайнов.