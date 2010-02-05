МинАП создаст интервенционный фонд

Министерство аграрной политики инициирует формирование интервенционного фонда в объеме 1,262 млн. тонн зерновых культур, о чем речь идет в соответствующем проекте постановления Кабинета Министров Украины “ Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 маркетинговом периоде”, сообщает АПК-Информ.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Как сообщалось, основным положением проекта является утверждение объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 маркетинговом периоде объектами государственного ценового регулирования, как это предусмотрено постановлением КМУ от 20.01.2010 г. №40 “Об утверждении перечня объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010 – 2011 годах”.

Указанный проект постановления утверждает объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 МГ в размерах не ниже 20% от объемов их годового внутреннего потребления отдельными объектами государственного ценового регулирования для осуществления Аграрным фондом товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции и надлежащей поддержки уровня продовольственной безопасности.

В частности, проектом запланированные следующие объемы: пшеница и смеси пшеницы и ржи (меслин) - 1084 тыс. тонн, рожь - 106 тыс. тонн, ячмень - 44 тыс. тонн, кукуруза - 28 тыс. тонн, молоко сухое - 6 тыс. тонн, масло сливочное - 18 тыс. тонн и сахар песок (свекловичный) - 368 тыс. тонн).