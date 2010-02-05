Египет объявил тендер на закупку растительных масел

Соевого и подсолнечного - 30 тыс. тонн

По сообщению агентства Plantureux, египетская государственная компания FIHC (Food Industries Holding Company) объявила тендер на закупку 30 тыс. тонн растительных масел с поставкой в апреле-июле т.г., сообщает АПК-Информ. В частности, в рамках тендера планируется закупить 15 тыс. тонн соевого и аналогичный объем подсолнечного масла. Срок окончания тендера - 10 февраля.

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